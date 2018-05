BMW führt induktives Laden für zu Hause ein

Zum Aufladen wird das Auto mit Kamerahilfe möglichst exakt über der Ladestation abgestellt. Dabei sind Abweichungen von bis zu 14 Zentimetern in Querrichtung und 7 Zentimeter in Längsrichtung erlaubt. Der Ladevorgang wird dann per Knopfdruck gestartet. Maximal fließen 3,2 kW pro Stunde in die Hochvolt-Akkus der Limousine, etwas weniger als an einer normalen Haushaltssteckdose.