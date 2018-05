Vilimsky zu Schampus-Affäre: FPÖ nicht verwickelt

ENF zog bereits 2017 „strukturelle und personelle Konsequenzen“

Laut Vilimsky habe die ENF-Fraktion entsprechende strukturelle als auch personelle Konsequenzen in der Finanzgebarung und im Generalsekretariat bereits im Herbst 2017 gezogen. Die Fraktion habe sich in der Folge eines der „strengsten internen Regelwerke auferlegt“. Nicht ordnungsgemäß verwendete Mittel würden selbstverständlich zur Gänze an das Europäische Parlament rückübermittelt. „Für den Steuerzahler entsteht somit kein Schaden“, so Vilimsky.