Breite Front gegen Citymaut in Österreich

In London ist seit 2003 eine „Congestion Charge“ (Staugebühr) zehn Pfund (umgerechnet rund elf Euro) für die Einfahrt in ein 22 Quadratkilometer großes Gebiet im Zentrum fällig. Auch in Italien ist die Innenstadtmaut längst Realität. Etwa in Bologna seit 2006, in Mailand seit 2008. Fünf Euro sind dort pro Einfahrt fällig.