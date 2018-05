Fahndung nach Wassernixe: Holzfigur entführt

Seit der Eröffnung des Rundwanderweges in den Ossiacher Tauern begrüßte die Wassernixe beim „Jungfernsprung“ über dem Ossiacher See die Wanderer. Bis vergangenes Wochenende. Vermutlich in einer Nacht- und Nebelaktion haben Diebe die Holzfigur mit einer Motorsäge vom Sockel geschnitten und sie „entführt“. „Hier ist man mit schwerem Gerät angerückt. Die Nixe wurde abgesägt und mit einem geländegängigen Fahrzeug abtransportiert“, sagt Gerhard Stroitz, Vorsitzender vom Tourismusverband Villach.