Pestizide: Pflanzengift bedroht Nachbarn

In einer neuen Studie haben Umweltschützer von Global 2000 den „Pestizidabdrift“ jetzt genauer beleuchtet. „Dieser entsteht, wenn bei Pestizidanwendung Sprühnebel vom Wind verweht wird, belastete Stäube aus dem Erdreich aufgewirbelt werden oder Sonneneinstrahlung flüchtige Pesitzidwirkstoffe zum Verdunsten bringt. So gelangen die Gifte an Orte, für die sie nicht bestimmt sind“, so Umweltchemiker Helmut Burtscher. Orte, wie den eigenen Gemüsegarten.