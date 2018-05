Bilanz in Linz ist fünftes Jahr in Folge positiv

Erwartungen übertroffen

Zum fünften Mal in Folge hat die Stadt beim sogenannten Tagesgeschäft mehr eingenommen als ausgegeben. Das im Voranschlag angenommene Plus von 1,6 Millionen Euro wurde um 300.000 Euro übertroffen. Besser als erwartet lief auch der Schuldenabbau. Statt 16,2 konnten insgesamt 17,1 Millionen Euro an Geldinstitute zurückgezahlt werden.