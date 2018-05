Arbeitszeit wichtiger als Geld und Karriere

Wie berichtet, fehlen im Tiroler Tourismus derzeit mehr als tausend Mitarbeiter. In den vergangenen Jahren wurden die Lücken mit Kräften aus dem Ausland gefüllt. Doch die kommen nicht mehr so zahlreich. Wie also wieder mehr Einheimische fürs Hotel- und Gastgewerbe gewinnen? Werner Pramstrahler vom Arbeitsmarktförderungsinstitut in Südtirol präsentierte bei der Veranstaltung in der AK eine Mitarbeiterbefragung. Aus der geht hervor, dass in Nordtirol 24 Prozent der Beschäftigten über sehr lange Arbeitstage klagen. In Südtirol sind es mit 9 Prozent vergleichsweise wenig. Noch weniger Probleme gebe es in Deutschland und in der Schweiz, ergänzt Pramstrahler. „Geld und Karriere sind nicht so entscheidend wie die Arbeitszeit“, verwies die Vertreterin einer Tourismusschule auf eine Befragung unter Absolventen.