Verbot für Plastikgeschirr: Steiermark macht‘s vor

Zur Landesausstellung in Weiz 2001 wurde die Initiative ins Leben gerufen, Projektleiter Erich Gungl von der Landes-Fachabteilung 14 hat sie von Anfang an begleitet. „,G’scheit feiern‘ ist konstant gewachsen, auch die Menge an Geschirr. Wir könnten Veranstaltungen mit bis zu 100.000 Besucher machen“, erzählt Gungl.