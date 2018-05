Exzellentes EU-Zeugnis für Österreichs Badeseen

Bulgarische Seen am schmutzigsten

Am schmutzigsten sind die Badegewässer in Bulgarien, wo nur 44,2 Prozent die höchsten Qualitätskriterien der EU erfüllen. Unter dem EU-Durchschnitt liegen außerdem Seen in Rumänien, Albanien, Schweden, der Slowakei, dem Nicht-EU-Land Schweiz, Großbritannien, Estland, Polen, Ungarn, Irland, den Niederlanden, Slowenien, Frankreich und Tschechien.