Einen erfrischenden Sommer im Quellenhotel erleben

Den Mittwoch in den Sommermonaten können sich GenießerInnen schon mal einplanen - hier finden in Bad Waltersdorf wöchentlich unterhaltsame Tanzabende mit schwungvoller Live-Musik im Freibereich der Heiltherme, direkt an der Café- und Poolbar Quellenbar, statt. Das Team rund um Küchenchef Peter Jungbauer verwöhnt alle Gäste dabei mit hausgemachter Pasta.