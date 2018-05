Sonne, Party & FIFA: eBundesliga bei Summersplash

Die Summer-Splash-Maturanten können sich nicht nur rund um die Uhr an eSport erfreuen und ihre Lieblingsspiele spielen, - in jeder Summer Splash Woche wird auch ein Wochensieger auf der Mainstage mit Tausenden Maturanten als Publikum ermittelt. „Dort wird garantiert Stimmung wie in einem echten Fußballstadion herrschen“, freut sich Didi Tunkel, Gründer & CEO der Splashline. Und das Highlight: Jeder Wochensieger gewinnt eine Wild Card für den Klub-Event in Österreich! „Mit der eBundesliga wird Summer Splash zu einem großen Fußballfest“, ist auch Patrick Lenhart, Projektverantwortlicher der eBundesliga, überzeugt.