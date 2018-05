Dating-App öffnet Stalking neue Türen

Dass man mit dem Smartphone geortet werden kann, ist für die meisten User nichts neues. Doch die Dating-App Tinder nutzt genau dieses Feature jetzt noch intensiver als zuvor. Ist es nicht romantisch, sich im Fitness-Studio kennenzulernen? Besonders, nachdem Tinder für einen herausgefunden hat, dass der „Schwarm“ genau dort öfter hingeht? Das gute alte Kennenlernen auf traditionelle Art und Weise ist bei den heutigen Teenies wohl out. Die neue Funktion erlaubt es, zu erlauben, dass der Aufenhalt an öffentlichen Orten automatisch ausgewertet wird und in die Vorschläge eingearbeitet - natürlich kann man diese Funktion manuell entfernen, doch ist es trotzdem beängstigend, wie Dating heutzutage abläuft.