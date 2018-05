Steirischer Apfel-Vorrat geht dem Ende zu

Durch die Finger dürfte schon bald so mancher Konsument beim beabsichtigten Apfel-Einkauf schauen: Die Lager sind fast leer; wer vor der nächsten Ernte heimische Ware kaufen will, muss sich beeilen. Nach der langen Durststrecke ist heuer aber endlich die Trendwende in Sicht: Eine reiche Ernte wird prognostiziert.