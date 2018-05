Motorsägen-Weltmeister zu Gast in St. Georgen

Bis zu 48 Meter hoch sind die Fichten in Norwegen. Und mit diesen nimmt es Motorsägen-Künstler Oliver Vogt in seinem Heimatland auf. Der zweifache Weltmeister und Kollegen aus der Ukraine, Deutschland und Österreich zeigen ihr Können am Wochenende beim „1. Mitteralterlichen Drachenschnitzen“ in St. Georgen.