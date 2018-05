Die Asylverfahren sind schon schneller geworden

60.000 Asylentscheidungen im Jahr 2017

Für die zweite Instanz beim Bundesverwaltungsgericht gilt ab 1. Juni wieder die Sechs-Monate-Frist, die aufgrund der hohen Anzahl an beeinspruchten Asylanträgen per Gesetz verdoppelt worden war. Derzeit sind rund 16.000 solcher Verfahren anhängig. 2017 wurden in Österreich vom BFA etwas mehr als 60.000 Asylentscheidungen getroffen. In 25.604 Fällen wurde Schutz gewährt und in 27.736 Fällen wurde negativ entschieden. Die restlichen 6.808 entfallen auf sonstige Entscheidungen.