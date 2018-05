Hap Ki Do-Elite kämpft in der Steiermark

Feinste Kampfkunst gibt es von 8. bis 10. Juni im Jufa Leibnitz zu bewundern. Hap Ki Do-Großmeister Gerhard Agrinz, Präsident der International Hap Ki Do Dan-Federation, lotst die Elite dieses Sports in die Steiermark. Zum ersten Mal treffen sich in Österreich nahezu alle europäischen Hap Ki Do-Kampfkünstler zu einem gemeinsamen Event. Zehn hochgradige Hap Ki Do-Meister geben einen Einblick in ihr Können und präsentieren in mehr als 40 Seminareinheiten ihr spezifisches Hap Ki Do. Die Teilnahme steht allen Kampfkunstinteressierten, unabhängig der Stilrichtung, offen. Für jeden Seminarteilnehmer besteht die Möglichkeit, bei allen Referenten zumindest eine Einheit zu absolvieren. Die Teilnahme am Kongress steht allen Kampfkunstinteressierten frei.