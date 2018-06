Ben Howard: Vertonte Tagträume im Indie-Kleid

Nun schlägt der surfende Nomade - aktuell lebt er in einem Airbnb in Paris - mit dem erneut selbst produzierten „Noonday Dream“ nochmals neue Klänge an: atmosphärisch, hypnotisch, schwelgerisch kommen die zehn Tracks daher, die mitunter an die sieben Minuten reichen. So auch der flirrende Opener „Nica Libres At Dusk“, der - typisch Howard - leise beginnt und dann allmählich seine Strahlkraft entfaltet. Das Video dazu liefert die passenden Bilder: Ein ziellos im staubig-kargen, heißen Atlasgebirge schlendernder Howard. Der Titel verweist noch auf seine Poesie-Mission. Ein Nica Libre ist ein Rum-Cola-Cocktail, ähnlich wie der Cuba Libre. Nur eben aus Nicaragua. Poetisch und entsprechend kryptisch sind auch Textzeilen wie diese: „Door is locked / My gums are bleeding / Clothes are off / My health receeding“.