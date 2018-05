„Bomben-Scherz“ in Flugzeug: Zehn Verletzte

Ein völlig missratener Scherz hat am Dienstag in einem indonesischen Passagierflugzeug dazu geführt, dass sich mindestens zehn Menschen Verletzungen zuzogen. Nachdem ein Passagier behauptet hatte, eine Bombe im Gepäck versteckt zu haben, gerieten andere Reisende in Panik. Manche stürzten oder sprangen in Todesangst auf die Landepiste.