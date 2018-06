Father John Misty: Der Folkrock-Star in spe

Live in Wien

Ein Ereignis ist, wie bereits auf den drei vorherigen Soloalben von Father John Misty, seine wunderbar melancholische Baritonstimme. Man darf sich also schon auf die Konzerte im Herbst freuen, wenn dieser mächtige Gesang und Tillmans Hang zur großen Geste auf der Bühne zusammentreffen. In Wien gastiert der US-Musiker am 15. November in der Arena. Alle weiteren Infos und Karten erhalten Sie unter www.psimusic.com.