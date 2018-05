„Linkes Dilemma“ für Österreich-Teamchef Foda!

„Also ich werde dabei sein“, lächelt Arnautovic die Aufstellungs-Spekulationen weg. Kann er. Der West-Ham-Legionär gehört zu der Achse mit Prödl und Baumgartlinger, die für Teamchef Franco Foda - wenn fit - als gesetzt gilt. Egal in welchem System. Gegen Uruguay war es ein 4-4-2, gegen die Slowenen ein 3-4-3 und in Luxemburg ein 4-2-3-1. Und am Tivoli gegen Russland? Da ist alles möglich, zumal Foda auch an den Samstag-Hit gegen Deutschland denken muss, sicher rotieren wird.