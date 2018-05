James Bay: „Ich habe noch sehr viel zu lernen“

Steter Rollenwechsel

„Bei all den Konzerten und TV-Sendungen hat sich aus mir eine Marke gebildet, die immer mit den langen Haaren, der Akustikgitarre und einem Hut in Verbindung gebracht wurde. Ich war einfach die ,Hold Back The River‘-Person, wurde in diese Ecke stigmatisiert. Was die meisten nicht wissen ist, dass das alles so geplant war.“ Von einer ausgeklügelten Taktik zu sprechen, würde wohl zu weit gehen, doch Bay hat schon sehr früh etwas ganz anderes im Sinn. „Früh überlegte ich mir, wer ich als nächstes sein könnte. Ich habe jetzt nicht vor, mich so extrem zu verändern wie David Bowie oder Daft Punk, die live nur als Roboter auftreten, aber Michael Jackson ist ein sehr gutes Vorbild. In den späten 70ern hat er ,Off The Wall‘ herausgebracht und war der Disco-Typ im Anzug, dann kam ,Thriller‘ mit dem roten Jackett, Handschuhen und Hut und schlussendlich überzeugte er auf ,Bad‘ im schwarzen Anzug und mit Stiefeln. Das waren drei Charaktere in einer Dekade und das auch noch voll beabsichtigt. So etwas macht Popmusik interessanter und hat mich definitiv inspiriert. Ich will den Fans eine Art multidimensionales Erlebnis bieten, in das sie eintauchen können.“