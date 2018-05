Knalleffekt bei Haider-Prozess: Nur Polit-Show?

Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer war als Vertreter von Jörg Haiders Familie in seinem Element: „Die Klage ist skandalös, sittenwidrig, unseriös.“ Die Schimpftirade über den Versuch des Landes Kärnten, von Haiders Erben einen Teil des Millionenschadens aus dem Skandal um Hypo-Steuerberater Dietrich Birnbacher zurückzuholen, ist nicht neu. Neu aber ist, dass Böhmdorfer alles dem ohnehin gestraften Ex-VP-Chef Josef Martinz in die Schuhe schieben will - und möglicherweise kann. „Mir wurde zugespielt, dass die Landesholding auf den Campingplatz von Martinz ein Drei-Millionen-Euro-Pfandrecht eingetragen hat. Da der Grund neun Millionen wert ist, wäre der Schaden mit nur einem Knopfdruck gedeckt.“ Der „Knopfdruck“ würde eine Exekution mit möglicher Zwangsversteigerung bedeuten - obwohl Martinz bisher als einziger für die Birnbacher-Affäre gebüßt hat! Dass man das nicht längst gemacht hat, sei Untreue, so Böhmdorfer, der allen voran Neo-Landesrat Ulrich Zafoschnig als vormaligen Holdingvorstand in die Pflicht nimmt: „Er wollte seinen VP-Parteifreund Martinz schonen. Stattdessen wurde die Familie eines Toten belangt.“