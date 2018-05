Lehrling (16) stahl Auto für eine Spritztour

Nach erfolgter Anzeige am Montagmorgen stellten Polizisten den Pkw noch am selben Tag gegen 16 Uhr auf einem Park & Ride-Parkplatz in Leoben sicher. Wie die Erhebungen ergaben, dürfte der 16-jährige Lehrling aus Leoben den Pkw am Freitagabend unbefugt in Betrieb genommen und in der Folge im Raum Leoben, Kapfenberg und St. Marein im Mürztal verwendet haben. Schließlich musste er den Pkw aufgrund eines technischen Defektes an der Lenkung auf einem Parkplatz zurücklassen. Das Fahrzeug wies jedoch keine weiteren Beschädigungen auf.