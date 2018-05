Rekord-Frühling: So oft heiß war es noch nie!

Große Unterschiede bei Regenmengen

Die Regenmengen waren äußerst unterschiedlich verteilt. Der Großteil Österreichs blieb sehr trocken und in vielen Regionen war es der trockenste Frühling seit dem Jahr 2003, vor allem in Vorarlberg und Nordtirol sowie im Gebiet vom Flachgau bis ins Nordburgenland. In Oberösterreich regnete es größtenteils nur halb so viel wie in einem durchschnittlichen Frühling. Anders im Süden: In vielen Regionen Kärntens und der Steiermark fiel bis zu doppelt so viel Regen wie im Mittel.