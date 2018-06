Wie rasch kommt der Pass?

Geliefert wird mit international einzigartiger Geschwindigkeit!

Ein Expresspass kommt im Regelfall nach nur rund zwei bis drei Tagen nach dem Antrag ins Haus geflattert. Selbstverständlich per Einschreiben. Und dann gibt es noch den Ein-Tages-Express-Pass, der schon am nächsten Arbeitstag (Montag bis Freitag, außer feiertags) mit einem verlässlichen Botendienst an eine Adresse nach Wahl zugestellt wird. Wenn es noch schneller gehen muss, wird ein sogenannter Notpass zugestellt, der sogar am Flughafen in Wien-Schwechat beantragt werden kann. Allerdings - und das ist dringend zu beachten: Dieses Dokument gilt NICHT für die Einreise in die Türkei oder die USA!



Infos: https://reisepass.oesd.at