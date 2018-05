Riesenwirbel um Podolski bei Eissalon-Eröffnung!

Nachdem die Stadt Köln von der geplanten Eröffnung des Eisgeschäfts am Heumarkt in der Altstadt erfahren hatte, erließ das Ordnungsamt am Freitag eine Ordnungsverfügung - und untersagte einen Auftritt des Ex-Stars des 1. FC Köln am Folgetag. Der Grund sei ein fehlendes Sicherheitskonzept für den belebten und viel befahrenen Platz mit Bussen und Bahnen, wie mehrere Kölner Medien berichteten. „Poldi“ kam am Samstag dann aber doch. Bei der Eröffnung des ersten Eissalons von Podolski vor knapp einem Jahr waren rund 2.000 Fans gekommen. Ganze Straßenzüge wurden damals blockiert, die Polizei musste ausrücken.