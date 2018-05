Georgier erbeuteten bei Einbrüchen 80.000 Euro

80.000 Euro Schaden richtete eine vierköpfige georgische Einbrecherbande seit Anfang des Jahres in Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark an. Auf die Spur kam die Polizei den vier Männern dank eines mutigen Zeugen. Drei der Fremden waren am 13. Februar in das Haus eines Kuchlers eingedrungen. Dieser war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Über seine Alarmanlage bekam er aber eine SMS geschickt, der Mann rief die Polizei und fuhr zu seinem Haus. Er konnte einen der Georgier noch stellen und bis zum Eintreffen der Beamten festhalten.