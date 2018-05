„Fleck“-Fiasko: Reform der Mathe-Matura gefordert

Der zweite Part umfasst die „Kür“. Dabei werde die Kreativität gefördert. „Hier haben die Lehrer die Möglichkeit, zu zeigen, was sie die Schüler gelehrt haben.“ Das mache alle glücklicher. Dieser Teil kann vom Klassenlehrer korrigiert werden. Dem Argument der Vergleichbarkeit bei der Zentralmatura kann Taschner nichts abgewinnen. „Es kommt nicht auf die Vergleichbarkeit an, sondern auf die Studierbarkeit“, so der Bildungsexperte.