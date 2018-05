Ranghoher General auf dem Weg in die USA

Aufgeschoben ist offenbar nicht aufgehoben - zumindest, was das Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump angeht. Im Rahmen der Vorbereitungen ist nun ein hochrangiger nordkoreanischer General auf dem Weg in die USA. Kim Yong Chol sei am Dienstag in Peking gelandet und werde nach Gesprächen mit Regierungsvertretern am Mittwoch nach New York weiterreisen, berichtete die südkoreanische Agentur Yonhap. Das Treffen von Trump und Kim ist für den 12. Juni in Singapur geplant.