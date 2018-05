Reisezeit ist auch Passzeit

Reisedokument muss bei jedem Grenzübertritt mitgeführt werden

Bei Fahrten innerhalb der EU wird auch ein gültiger Personalausweis anerkannt. Wichtig zu wissen: Ein nationaler Führerschein ist KEIN gültiges Reisedokument und wird auch dann nicht anerkannt wenn er in Verbindung mit dem internationalen Führerschein vorgewiesen wird. Akzeptiert werden ausschließlich Dokumente wie Reisepässe, die nach weltweit höchsten Standards in der Staatsdruckerei hergestellt werden und absolut fälschungssicher sind. Denn nur sie belegen einwandfrei die Staatsangehörigkeit und Identität. Die persönliche Daten bleiben dabei IMMER in Österreich. All diese Regeln gelten auch für Kinder, die NICHT im Pass ihrer Eltern eingetragen sein dürfen, sondern eigene Dokumente benötigen. Beantragt werden kann bei jeder Behörde, unabhängig vom Wohnort, zugestellt wird sie prompt an die jeweilige Wunschadresse.