Moody‘s prüft Italien-Rating auf Abstufung

Die politische Krise in Italien wirkt sich immer stärker auf die Finanzmärkte aus. Dienstagfrüh ist es an den Anleihemärkten in Italien und Portugal zu Turbulenzen mit starken Kurseinbrüchen gekommen, die teils an die Verwerfungen der schweren Euro-Krise 2011/2012 erinnern. Die Ratingagentur Moody‘s stellt das Rating für Italien auf den Prüfstand und erwägt eine mögliche Abstufung. Derzeit wird Italien mit „Baa2“ bewertet.