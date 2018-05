WG sucht Mitbewohner für Zelt auf dem Balkon

Die Wohnungsmieten in deutschen Großstädten sind seit vergangenem Jahr extrem gestiegen. In Berlin treibt der Wohnungswahnsinn besonders merkwürdige Blüten: Zwei junge Frauen bieten seit Sonntag tatsächlich einen Schlafplatz auf ihrem Balkon an. Das zehn Quadratmeter große Outdoor-WG-Zimmer soll satte 260 Euro im Monat kosten.