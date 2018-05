Fast vom Leopard zerfleischt: Jetzt spricht Opfer!

Für einen deutschen Touristen hätte ein Urlaub in Afrika beinahe tödlich geendet: Hardy Specker aus Konstanz am Bodensee war im April während eines Urlaubs in Namibia nachts von einem Leoparden attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Der 61-Jährige musste in einer Klinik dreimal operiert werden, war von den Krallen des Tiers regelrecht skalpiert worden. Jetzt hat das Leoparden-Opfer erstmals im TV über den Todeskampf mit der Raubkatze gesprochen. „In dem Moment, als ich rausschaue, springt mich der Leopard frontal ins Gesicht an“, erinnert sich Specker an jene Nacht.