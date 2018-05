Beschlagnahmtes Kryptogeld verkauft: 12 Mio. Euro

Über 1600 Einzeltransaktionen

In einem „personal- und zeitintensiven Verfahren“ wurden demnach insgesamt 1312,49 Bitcoin, 1399,04 Bitcoin Cash, 1312,49 Bitcoin Gold und 220,81 Ether in mehr als 1600 Einzeltransaktionen über eine in Deutschland ansässige Handelsplattform verkauft. Der dabei erzielte Verkaufserlös liegt insgesamt bei knapp über zwölf Millionen Euro.