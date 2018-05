Schlagerstar Jürgen Marcus gestorben

„Schweren Herzens gebe ich bekannt, dass Jürgen Marcus den Kampf gegen die chronische Lungenkrankheit COPD verloren hat“, heißt es in der Mitteilung. Er sei in der gemeinsamen Wohnung gestorben. Marcus litt seit 2002 an der Krankheit, weshalb er auch seine Karriere beendete. Der Schlagersänger hätte am 6. Juni seinen 70. Geburtstag gefeiert. Privat war Marcus mehr als 20 Jahre mit seinem Lebensgefährten Fischer liiert.