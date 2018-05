Erste „Nerven“ für Roboter aus Super-Faser

Entwickelt wurde die Super-Faser von Forschern der ETH Lausanne und der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt St. Gallen, in Zusammenarbeit mit der TU Berlin. Der „Nerv“ besteht aus einer elastischen Faser, in die verschiedene Materialien wie Elektroden oder Polymer-Nanokomposite integriert werden, wie die ETH in einer Mitteilung schreibt.