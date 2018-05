Autolenker rammte Rennradfahrer und flüchtete

Jetzt sucht die Polizei Zeugen zu dem schlimmen Unfall, der am Montag zur Mittagszeit in der Dürnauerstraße in Vöcklabruck passiert war: Ein 66-jähriger Rennradfahrer aus Attnang-Puchheim war vorschriftsmäßig auf dem Radstreifen unterwegs, fuhr hinter einem dunklen Wagen. Da der Pkw sehr langsam fuhr, wollte der Radler an ihm vorbeifahren.