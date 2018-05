Thiem-Freundin und Wawrinka in Paris ausgeschieden

Am 11. Juni, also nach dem Ende des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres, wird sich Wawrinka nicht mehr in den Top 250 finden. Der dreifache Grand-Slam-Sieger wird somit in nächster Zeit beträchtlich kleinere Brötchen backen und sich auf Challenger-Niveau zurückarbeiten müssen. Eine Verletzungs-Auszeit schon im siebenten Spiel zur Behandlung des operierten Knies soll laut ihm aber kein Grund zu Beunruhigung sein. Nach einer Behandlung zur Lösung einer Blockade habe er nichts mehr gespürt.