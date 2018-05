Wolf soll Schaf neben Bauernhof gerissen haben

Keine 100 Meter entfernt von einem Bauernhof soll ein Wolf am Sonntag um 10 Uhr, also am helllichten Tag, ein Mutterschaf gerissen haben - „auf brutalste Weise“, wie es in einer Aussendung von Agarlandesrat Hans Seitinger heißt. Als der Wolf den herbeieilenden Bauern bemerkte, flüchtete er in den Wald. ÖVP-Politiker sprechen sich jetzt für einen Abschuss aus.