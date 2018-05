Eingeklemmten Buben mit Wagenheber befreit

Ein 6-jähriger Bub aus Lienz wurde auf seinem Fahrrad Montagabend vom Pkw einer 34-jährigen Spittalerin niedergestoßen, die rückwärts in eine Hauszufahrt in Thal-Wilfern bei Assling einfahren wollte. Das Kind geriet mit den Beinen unter das rechte Hinderrad des Fahrzeuges und wurde eingeklemmt. Nachbarn eilten mit einem Wagenheber zu Hilfe und konnten den Jungen befreien. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.