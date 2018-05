Tierschützer wollen Tötungs-Gesetz kippen

Der Streit um 43 Fischotter-Männchen verlagert sich nun vermutlich von der Politik vor Gericht. Kärnten hat ja die „Entnahme“ von 43 Fischottern beschlossen, um die Population in Schach zu halten und den Fischbestand zu sichern. Der WWF will dem Treiben nicht zuschauen. In Niederösterreich wurde nach einem ähnlichen Bescheid bereits Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht eingelegt, in Kärnten soll dieser Schritt folgen. Die Tierschützer glauben, dass die neue Verordnung einen Rechtsbruch darstellt. „Wir beobachten die Entwicklung beim Fischotter genau“, verspricht WWF-Expertin Christina Wolf-Petre.