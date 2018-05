Die Tinte ist schon trocken

Manchmal kommt es anders, als man denkt. So auch bei den Meissnitzer-Brüdern aus Faistenau. Christoph begann im Tor, hat aber auch schon als Stürmer gespielt. Als er seinem Bruder einst den Platz zwischen den Pfosten nicht wegnehmen wollte, spielte er als Stürmer. Wie gut das geht, bewies der Bürmoos-Rückhalt am Freitag in der Salzburger Liga. Da zirkelte er einen Freistoß aus 20 Metern zum 3:2 gegen Kuchl (mit dem künftigen Bürmoos-Trainer Perlak) ins Netz - in Minute 93! Wie der Marketing-Fachmann dazu kam? „Ich wollte schon öfters, durfte ausnahmsweise mal schießen“, grinst der 31-Jährige. Das Tor widmete er dem scheidenden Coach Rödl.