Die mit dem „Leitwolf“ tanzen

Das geplante Comeback des legendären Florett-Quartetts Schlosser, Pranz, Moritz und Tobias Hinterseer fiel ins Wasser, weil Ersterer in Dänemark schweren Herzens einem familiären Termin den Vorzug gab. Dafür hoben die nun auf Verjüngungskurs befindlichen „MuskeStiere“ ein neues Herren-Team für die ab Donnerstag in Rif zum fünften Mal in Salzburg ausgetragene Fecht-ÖM aus der Taufe: Die Junioren-Meister Kain (ab Herbst im HSZ), Huthmann und Seminerio treten mit Evergreen Tobias Hinterseer auf die Planche.