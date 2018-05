Neuers WM-Einsatz: Österreich-Spiel entscheidend!

Manuel Neuer ist in einem Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die U20-Auswahl des DFB eine halbe Stunde im Einsatz gewesen. Der 32-jährige Torhüter wechselte sich am Montag in Eppan mit Marc-Andre ter Stegen ab. Neuer stand nicht in der Startformation. Beide spielten in dem Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit, den das A-Team mit 7:1 gewann, je eine Halbzeit, teilte der Verband mit.