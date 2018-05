Wrabetz stellt neue Sendungsverantwortliche vor

Wolfgang Wagner (geboren 1967), bisher „Zeit im Bild 2“-Sendungsverantwortlicher, tritt beim „Report“ die Nachfolge von Robert Wiesner an, der in Pension ging. Der langjährige ORF-Redakteur startete seine Laufbahn im Landesstudio Burgenland, seit 1991 ist er in Wien. Er war unter anderem „Zeit im Bild“-Redakteur, Berlin-Korrespondent, „ZiB 2“-Sendungsplaner und -CvD und ist seit 2010 auch stellvertretender Chefredakteur des Aktuellen Diensts.