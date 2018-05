Kevin Stöger wechselt zu Aufsteiger Düsseldorf

„Ich freue mich sehr, dass ich in der kommenden Saison mit der Fortuna in der Bundesliga spielen kann. Für meine Karriere ist das der nächste, richtige Schritt“, sagte der 17-malige ÖFB-U21-Teamspieler. „Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten weiterhelfen kann und ich mich auch persönlich in Düsseldorf weiterentwickeln werde.“