Bürgermeister sehen Schnöll positiv

Am Sonntag wurde von der Volkspartei der erst 30-jährige Stefan Schnöll als Landesrat für Verkehr präsentiert. Eine schwere und harte Aufgabe sind die Flachgauer Bürgermeister überzeugt. Aber sie haben Hoffnung, dass sich endlich etwas bewegt. „Ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber ich glaube, dass er sehr tüchtig ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, ich hatte in meinem Zivilberuf immer mit jungen Menschen zu tun“, sagt der Eugendorfer Bürgermeister Johann Strasser. In seinen knapp 30 Jahren Amtszeit hat er es jetzt bereits mit dem zehnten Verkehrslandesrat zu tun, bietet ihm auch seine Hilfe an und hofft, dass die Gemeinden mehr in die Thematik eingebunden werden. „Aber es liegt auch an uns Bürgermeistern und den Beamten, dass sich alle an einen Tisch setzen“, fügt er an. Eugendorf ist das Nadelöhr aus Richtung Seekirchen und Richtung Henndorf. Viel wurde hier versucht, die Ergebnisse sind aber eher Bescheiden. Es staut jeden Tag.Bergheim hofft endlich auf EntscheidungenDas Problem kennt auch der Bergheimer Bürgermeister Robert Bukovc. Hier prallen die Einfahrten aus Mattsee und aus Oberndorf aufeinander. Der geplante, teuere Gitzentunnel spaltet seit Anfang an die Meinungen ebenso wie der geplante Ausbau der Autobahnauffahrt Hagenau. „Für uns ist es jetzt eine neue Situation, natürlich waren wir wegen der Besetzung auch überrascht“, sagt Bukovc, der selbst erst seit zwei Wochen im Amt ist. Man werde dem neuen Landesrat aber auf jeden Fall die Zeit geben, um sich einzugewöhnen und dann schauen wie es mit den Projekten weitergeht. Bukovc: „Auf jeden Fall wollen wir einmal eine Entscheidung zu den Projekten und auch einen Zeitplan. Wir werden uns sicher bemühen mitzuarbeiten.“