Linzer Seilbahnprojekt winkt Zuschuss des Bundes

Und das erscheint gar nicht mal so abwegig. Denn als Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein vor knapp zwei Wochen den Verkehrsminister in Wien über anstehenden Projekte unterrichtete, sprach er mit Hofer auch über die Linzer Seilbahnpläne. „Nach dem Gespräch bin ich guter Dinge, dass der Verkehrsminister unser Projekt ähnlich fördern könnte, wie das der Murgondel“, so Hein. Während die Planung in der Steiermark schon weiter fortgeschritten sind, läuft für die Gondeln hoch über Linz gerade die Machbarkeitsstudie. Im Juli erwartet Hein einen ersten Zwischenbericht, im Laufe des Sommers dann das Endergebnis.