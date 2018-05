Große Probleme, aber auch köstliches Neues!

Am 1. Juni ist Weltmilchtag - was die steirischen Bauern zum Anlass nehmen, mit einer Charme-Offensive auf ihr gutes Produkt, aber auch ihre steigenden Nöte hinzuweisen. Nur noch 28,7 % des Milchpreises kommen tatsächlich beim Produzenten selbst an! Und vor allem Supermarkt-Eigenmarken seien eine Katastrophe.