Haarige Gift-Raupen machen uns jetzt zu schaffen

Wind verträgt giftige Haare

Das Nesselgift, welches die Härchen enthalten, kann Hautausschläge, aber auch Atemnot verursachen. Dabei muss man mit den Raupen selbst gar nicht in Kontakt kommen. Die Haare werden aus Raupennestern durch Wind bis zu 200 Meter weit vertragen. Die Giftigkeit bleibt sogar einige Monate lang bestehen. Entdeckt man ein Nest, so sollte man sich auf jeden Fall aus dem Bereich entfernen. Nester sollten am besten von professionellen Schädlingsbekämpfern mit Schutzkleidung entfernt werden.